Принципы бережливости для детских садов разработают в Рязанской области до конца года

ТАСС, 15 июня. Модель внедрения принципов бережливости в детских садах разработают в Рязанской области до конца 2018 года. Пилотными площадками для повышения качества оказания услуг стали два дошкольных учреждения в Рязани и Рыбном, сообщила ТАСС в пятницу министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

"Детский сад №10 города Рыбное и детский сад №30 Рязани должны выработать алгоритмы, которые позволят оптимизировать процессы в детском саду. Например, уборку игрушек, системы рационализации, которые потом будут внедряться в других дошкольных учреждениях. Мы обобщим этот опыт и предоставим всем детским садам к концу года", - уточнила она.

В пилотных детсадах уже применяются указатели направления движения, цветовые кодировки, проводится стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников.

Как сообщалось ранее, губернатор Николай Любимов объявил 2018 год в Рязанской области годом "бережливого производства". Среди задач облправительства - увеличение в 2,5 раза по итогам года количества "бережливых поликлиник", а также внедрение принципов бережливости на производствах, в государственном и муниципальном управлении, бизнесе и соцсфере. Кроме того, власти планируют начать курсы "бережливого производства" в одном из техникумов. Кульминацией года в Рязанской области станет форум, который правительство области в 2018 году проведет при поддержке администрации президента РФ и госкорпорации "Росатом".

Сегодня самым успешным проектом по внедрению бережливых технологий в области являются "бережливые поликлиники", где сокращается период ожидания приема, а сами учреждения становятся удобнее для пациентов. В 2017 году в регионе было открыто 11 "бережливых поликлиник". Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в РФ с октября 2016 года совместно с Росатомом.