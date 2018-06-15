Теплая погода ожидает москвичей в выходные

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Теплая и солнечная погода ожидается в Москве в выходные дни, 16-17 июня. Об этом в пятницу сообщает Гидрометцентр.

"В субботу, 16 июня, в Москве ожидается 23-25 градусов тепла, без осадков. 17 июня будет 24-26 градусов, также без осадков", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Теплая погода 16 июня ожидается и в городах ЧМ-2018. В субботу столбик термометра в Казани, Саранске и Калининграде поднимется до 20-24 градусов.

Погода почти во всех городах будет ясной, небольшой дождь прогнозируется только в Саранске.