Стивена Хокинга похоронили между Ньютоном и Дарвином

Настоятель Вестминстерского аббатства Джон Холл (в центре справа), первая жена Стивена Хокинга Джейн (вторая слева) и дочь Стивена Хокинга Люси (в центре) во время поминальной службы © Ben Stansall/PA via AP

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Урна с прахом британского физика-теоретика и исследователя черных дыр Стивена Хокинга была заложена в специальную нишу в Уголке ученых между могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве в пятницу.

"Здесь лежит тот, кто был смертным Стивеном Хокингом, 1942-2018", - выгравировано на могильном камне в полу аббатства.

Как отметил в своем поминальном выступлении королевский астроном Великобритании Мартин Рис, чьи слова приводит агентство Press Association, имя профессора Хокинга останется "в анналах науки". "Никто другой со времен [Альберта] Эйнштейна не сделал больше, чтобы углубить наше понимание пространства и времени", - добавил он.

В чтениях во время поминальной службы участвовали астронавт Тимоти Пик и актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший Хокинга в драме Би-би-си. В церемонии захоронения останков ученого также приняли участие лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, американский физик и астроном, нобелевский лауреат Кип Торн, английский физик и ведущий научно-познавательных телепрограмм Брайан Кокс, комик Дэвид Уолльямс, американский музыкант Найл Роджерс и другие знаменитости из мира науки, политики и шоубизнеса.

В этот день был отправлен в космос специальный словесно-музыкальный радиосигнал с "посланием мира и надежды" со словами самого Хокинга, которые звучат на фоне музыкального посвящения покойному профессору, созданного греческим композитором Вангелисом (Эвангелосом Одиссеасом Папатанасиу). Этот сигнал распространила спутниковая антенна Европейского космического агентства (ЕКА) в испанском городе Себрерос к западу от Мадрида, направив его в сторону ближайшей к планете Земля черной дыры 1А 0620-00.

Ученый умер 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже - городе, в котором он более 50 лет вел научную деятельность.