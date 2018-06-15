Фотовыставка об автоэкспедиции "От Балтики до Арктики" открылась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июня. /ТАСС/. Фотовыставка об автоэкспедиции "От Балтики до Арктики", которая состоялась в феврале 2018 года и прошла от Санкт-Петербурга до Ненецкого автономного округа, открылась в пятницу в центре Архангельска. На уличной выставке на пешеходной улице Чумбарова-Лучинского представлены фотографии из шести регионов, которые посетила экспедиция, и краткий рассказ о каждом из них, передает корреспондент ТАСС.

"В экспозиции представлены кадры нашей автоэкспедиции, которая состоялась в феврале. Это совместный проект "Российской газеты" и информагентства БНК из Республики Коми. Экипажи журналистов за 12 дней проехали более 6 тыс. километров. Мы стартовали из Петропавловской крепости [в Санкт-Петербурге] <...> и финишировали в первом русском городе в Арктике - Пустозерске, сейчас это город-призрак", - рассказал ТАСС генеральный директор-главный редактор БНК Алексей Лазарев.

На разных этапах экспедиции участвовало от 14 до 16 журналистов, которые ехали на внедорожниках. Как рассказали ТАСС участники экспедиции, до Пустозерска на машинах проехать не получилось: сначала представители МЧС пересадили путешественников на снегоходы, а остаток пути вообще пришлось преодолевать на снегоступах.

Как пояснили ТАСС участники экспедиции, часть маршрута оказалась незапланированной. "Очень запомнилось село Ильинско-Подомское на юге Архангельской области. Мы составляем гастрономический рейтинг путешествия, и Ильинско-Подомское поставим на первое место: грибы и ягоды есть везде. А как нас там встретили в девять утра и с душой это всё подали!" - сказал ТАСС Лазарев.

Немного скорректировал маршрут и губернатор Архангельской области Игорь Орлов, порекомендовав заехать в Сольвычегодск. "Можно было из Котласа поехать прямо на Коряжму, а тут надо переправляться через реку, но у экспедиции всё получилось. Это взаимодействие между регионами, и экспедиция такую его продвигает", - сказал ТАСС Орлов.

Как отметил на открытии выставки председатель Архангельского областного собрания Виктор Новожилов, экспедиция показала туристический потенциал арктических регионов. "Это помогает заново открыть российскую глубинку. В условиях, когда Архангельск стал площадкой для проведения мероприятий по арктической тематике всероссийского и международного масштаба, очень важно не забывать о территориях самого региона, о его людях. Благодаря вашему проекту миллионы людей узнают о красоте Севера и захотят побывать на нашей земле", - сказал Новожилов.