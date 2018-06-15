Власти Ставрополья за три года планируют закрыть потребность края в ФАПах

СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Порядка 50 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) необходимо создать дополнительно в Ставропольском крае для закрытия потребности в доступной первичной медицинской помощи. Провести эту работу планируется за три года, сообщил журналистам министр здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров.

"Нужно нам в идеале [дополнительно] порядка 50 ФАПов. … Эту работу мы будем проводить не только за счет федеральных, но и за счет краевых средств. За три года эту проблему можно будет закрыть", - сказал он.

В Ставропольском крае работают порядка 230 ФАПов, более 60 фельдшерских пунктов. В 2018 году в отдаленных районах края будут созданы 12 фельдшерских пунктов.

"Мы полностью приобретаем модуль за счет федеральных средств, но обязаны за свои средства создать фундаменты. Готовим сейчас площадки, подготавливаем документы на землю. Помимо этого, мы прорабатываем заявку на участие в федеральной программе и на следующий год", - отметил министр.

На средства краевого бюджета в 2018 году будет построен фельдшерский пункт еще в одном районе Ставрополья. По словам Мажарова, также в крае планируют приобрести два передвижных фельдшерских пункта, которые смогут выезжать на прием пациентов в небольшие населенные пункты.

Как сообщалось ранее, в 2018 году финансирование отрасли здравоохранения из регионального бюджета составляет около 7 млрд рублей. Одна из задач - повышение доступности первичной медицинской помощи. Также в 2017-2018 году на Ставрополье действует программа капитального ремонта и модернизации учреждений здравоохранения. На эти цели направят в общей сложности за два года более 1 млрд рублей.