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Первую в СКФО операцию по пересадке печени проведут в Ставрополе

Общество
15 июня, 19:44 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 15, июня. /ТАСС

Ранее медики провели успешную операцию по пересадке почки

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СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Врачи Ставропольской краевой клинической больницы планируют провести операцию по пересадке печени в 2018 году, ранее медики провели успешную операцию по пересадке почки. Подобных хирургических вмешательств в округе не проводили, сообщил в пятницу министр здравоохранения края Виктор Мажаров.

"Мы сделали прекрасное хирургическое отделение для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в краевой больнице. На сегодняшний день отделение это отвечает всем современным требованиям. Впервые в 2018 году проведена пересадка почки, в ближайшее время будет проведена пересадка печени, мы планируем эту работу проводить далее уже в массовом порядке", - сказал он.

Как сообщалось, первое в Северо-Кавказском федеральном округе хирургическое отделение с возможностью трансплантации органов открылось в Ставрополе в 2018 году. Главный врач учреждения отмечал, что ни в крае, ни в округе ранее не проводили трансплантацию органов. Новое отделение рассчитано на 25 коек, в нем есть собственный реанимационный блок. Реконструкция отделения краевой клинической больницы проходила в 2017 году, на эти цели из краевого бюджета было направлено 72 млн рублей.

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