Первую в СКФО операцию по пересадке печени проведут в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Врачи Ставропольской краевой клинической больницы планируют провести операцию по пересадке печени в 2018 году, ранее медики провели успешную операцию по пересадке почки. Подобных хирургических вмешательств в округе не проводили, сообщил в пятницу министр здравоохранения края Виктор Мажаров.

"Мы сделали прекрасное хирургическое отделение для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в краевой больнице. На сегодняшний день отделение это отвечает всем современным требованиям. Впервые в 2018 году проведена пересадка почки, в ближайшее время будет проведена пересадка печени, мы планируем эту работу проводить далее уже в массовом порядке", - сказал он.

Как сообщалось, первое в Северо-Кавказском федеральном округе хирургическое отделение с возможностью трансплантации органов открылось в Ставрополе в 2018 году. Главный врач учреждения отмечал, что ни в крае, ни в округе ранее не проводили трансплантацию органов. Новое отделение рассчитано на 25 коек, в нем есть собственный реанимационный блок. Реконструкция отделения краевой клинической больницы проходила в 2017 году, на эти цели из краевого бюджета было направлено 72 млн рублей.