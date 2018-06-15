В Псковской области планируется привить от кори 95% населения

ПСКОВ, 15 июня. /ТАСС/. Администрация Псковской области намерена увеличить число жителей региона, привитых от кори, с 40% до 95%. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации региона.

"Принято решение усилить контроль над обеспечением достаточного запаса коревой вакцины и повысить охват привитого населения до 95%. Кроме того, будет активизирована разъяснительная работа с населением, особенно в части последствий отказа от прививок", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным Роспотребнадзора Псковской области, в 2013 году от кори было привито лишь 18% населения. Сейчас вакциной защищены более 40% жителей региона.

Как сообщалось ранее, в феврале 2018 года в Псковской области был зафиксирован первый за последние пять лет случай заболевания корью. Ее в регион привез школьник из Москвы. Чтобы предотвратить возникновение эпидемии, специалисты Роспотребнадзора провели вакцинацию более 100 человек, которые контактировали со школьником в период заболевания.

Корь - острое вирусное заболевание, при которой у зараженного поднимается температура тела до 40 градусов, воспаляются слизистые оболочки полости рта и носа, а также появляется сыпь на кожном покрове. По данным Всемирной организации здравоохранения, корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире, несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины. По оценкам организации, только в 2015 году в мире от кори умерло более 134 тыс. человек, большинство из которых дети в возрасте до 5 лет.