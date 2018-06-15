Участники конференции в Женеве обсудили роль бизнеса в социальных проектах

ЖЕНЕВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Дискуссия о взаимодействии органов власти, некоммерческого сектора и бизнеса в социально ориентированных проектах, как ожидается, будет продолжена в Женеве на будущий год. Об этом заявила корреспонденту ТАСС Ольга Зубкова, председатель оргкомитета завершившейся в пятницу ежегодной международной конференции "Социальные инновации #INFOCUS".

"Предполагается, что на форуме в будущем году внимание будет уделено теме практико-образовательных семинаров крупного социально-ответственного бизнеса. Это позволит "подтянуть" к участию в реализации Целей устойчивого развития [ЦУР] средний и малый бизнес, который от них несколько отдален, - сказала она. - Это новый вектор в рамках конференции, в котором заинтересованы все страны".

Как сообщила Зубкова, являющаяся президентом Национальной ассоциации развития образования "Тетрадка дружбы", в форуме, который в этом году проводился на площадке женевского Отделения ООН в седьмой раз, приняли участие около 150 экспертов из 22 стран, в том числе России, Китая, Индии, США и Германии. Они представили и обсудили социально ориентированные проекты, а также роль волонтеров в их осуществлении и взаимодействие между властями, НКО и предпринимателями в выполнении Целей устойчивого развития. В принятой на конференции резолюции речь идет, в частности, о необходимости шире демонстрировать опыт успешных социальных программ с участием крупного бизнеса.

"Конференция прошла как на одном дыхании, это очень авторитетная площадка", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов. "Когда говорили о роли социального предпринимательства в реализации ЦУР, была подчеркнута важность системного взаимодействия в треугольнике "государство - бизнес - НКО", - сказал он, подчеркнув, что "существует потребность в том, чтобы малый бизнес был встроен в ЦУР, помочь ему может крупный бизнес, который наработал такую практику". По мнению Сазонова, эта перспективная повестка могла бы быть обсуждена на будущих форумах.

Российская делегация на нынешней конференции была самой большой: в Женеву приехали эксперты из 18 регионов страны. Это представители органов власти, НКО, бизнеса, научных кругов, образовательных учреждений, молодежные лидеры.