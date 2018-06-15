Суд в США не стал запрещать адвокату обвинившей Трампа порноактрисы общаться со СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Суд отказал юристу президента США Майклу Коэну в его требовании запретить адвокату бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд, заявившей о своей внебрачной связи с Дональдом Трампом, распространять в СМИ информацию, касающуюся данного дела. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Ранее Коэн обратился в суд в Лос-Анджелесе, в котором слушается дело Клиффорд, с требованием вынести судебный запрет в отношении Майкла Авенатти, представляющего интересы порнозвезды. По словам Коэна, Авенатти слишком часто выступает по ТВ и практически каждый день общается с журналистами, делясь с ними информацией, касающейся данного разбирательства. Как утверждал юрист Трампа, Авенатти, который с марта этого года дал уже более сотни телеинтервью, использует это дело в целях саморекламы.

В пятницу судья Джеймс Отеро отказал Коэну в ходатайстве, так как тот не смог доказать, что действия Авенатти могут нанести ему "немедленный и невосполнимый ущерб".

В начале апреля сотрудники правоохранительных органов США изъяли у Коэна не менее 10 ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе сотовые телефоны и жесткие диски. В отношении юриста идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа. В число конфискованных материалов входит в том числе переписка Коэна с президентом, а также бумаги, касающиеся средств, которые юрист выплатил Клиффорд за молчание о ее интимной связи с Трампом.