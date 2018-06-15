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WSJ: Apple заключила контракт с Опрой Уинфри на производство программ для нового сервиса

Общество
15 июня, 22:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июня. /ТАСС

Каких-либо подробностей относительно содержания передач пока не сообщается

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Опра Уинфри

Опра Уинфри

© Greg Allen/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Корпорация Apple заключила с телеведущей Опрой Уинфри соглашение о совместном производстве программ для нового сервиса доставки цифрового контента. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Уинфри будет создавать передачи для пока еще не названного сервиса Apple, который планируется запустить, как ожидается, в следующем году. Как отметили в Apple, речь идет об "оригинальных программах" за авторством Уинфри, в которых "проявится ее неповторимое умение находить общий язык со зрителями по всему миру". Каких-либо подробностей относительно содержания передач пока не сообщается.

Ранее Apple заключила схожие контракты на производство оригинального контента для своего грядущего сервиса с несколькими голливудскими звездами, включая режиссера Джея Джея Абрамса и актрису Риз Уизерспун.

64-летняя Уинфри является одной из самых известных ведущих в США. Журнал Forbes неоднократно называл ее одной из самых влиятельных женщин на американском телевидении. В 2011 году она совместно с медиакорпорацией Discovery создала свой собственный телеканал OWN (Oprah Winfrey Network).

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация превышает $900 млрд.

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