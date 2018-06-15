СПЧ поддержал выступающих против строительства мусоросжигательного завода в Татарстане

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) выступил в защиту активистов - противников строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане. Документ с рекомендациями к государственным органам по итогам выездного заседания постоянной комиссии по экологическим правам СПЧ в Казани опубликован на сайте организации в пятницу.

Строительство завода планируют начать в этом году. Однако против него выступают городские активисты, они уже проводили митинги по этому поводу. По мнению активистов, мусоросжигательный завод будет негативно влиять на экологию республики.

В СПЧ считают, что в Татарстане приоритет при решении проблемы в сфере обращения с отходами отдан "наименее предпочтительному методу - термическому обезвреживанию" и отсутствует наиболее приоритетный способ обращения с отходами - предотвращение их образования, необходимость сортировки и переработки.

"Учитывая очень высокий уровень экологической опасности деятельности по утилизации мусора, такое пренебрежение требованиями законодательства создает обоснованную социальную напряженность и оправданные протесты населения. В условиях отсутствия у общественности и экспертов возможности высказать и обсудить с представителями органов власти свои предложения, возможности опротестования территориальной схемы, это приводит к росту социальной напряженности и, зачастую, к ошибочным управленческим решениям с глубокими экономическими и социальными последствиями", - говорится в сообщении совета.

В совете в очередной раз напомнили о своей позиции по поводу строительства четырех мусоросжигательных заводов в Московской области и одного в Татарстане. В СПЧ считают, что ошибочно и неприемлемо решать проблему утилизации твердых коммунальных отходов безальтернативным строительством МСЗ.

По данным СПЧ, на активистов, выступающих против строительства МСЗ, оказывалось давление со стороны правоохранительных органов. В отношении некоторых из них были составлены протоколы об административных правонарушениях и назначен штраф за агитацию на несогласованный митинг. Впоследствии суд признал незаконным отказ властей в проведении митинга, на который велась агитация, и оправдал активистов. По итогам выездного заседания СПЧ направил рекомендации уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан, правительству России, Госдуме РФ, кабинету министров Татарстана для решения возникшей проблемы.

О планах по строительству МСЗ

Строительство мусоросжигательного завода по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova планируется начать в этом году. Оно будет вестись в рамках приоритетного проекта "Чистая страна". Его проектная мощность - 550 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Ориентировочная стоимость строительства завода - порядка 20 млрд рублей, объем захоронения отходов в Татарстане при строительстве завода к 2022 году уменьшится на 30%.