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Все трамваи в Москве начинают работать без турникетов

Общество
16 июня, 1:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Трамваями в столице ежедневно пользуются свыше 800 тыс. горожан и гостей города

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Все трамваи в Москве с 16 июня будут работать без турникетов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 16 июня все московские трамваи начнут работать без турникетов. Можно входить в любую дверь, это очень экономит время в поездке. С тех пор, как мы стали убирать турникеты, количество трамвайных пассажиров выросло на 8%", - написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Каждый день трамваями в Москве пользуются свыше 800 тыс. горожан и гостей столицы. Для оплаты проезда необходимо приложить билет или социальную карту к валидатору в салоне.

"Столица подошла к заключительному этапу запуска бестурникетного режима на трамваях. Пассажиры смогут входить во все двери на всех 47 трамвайных маршрутах столицы. Совместно с коллегами из транспортного комплекса Мосгортранс продолжает большую работу по обособлению путей от проезжей части, настройке светофоров и запуску тактового движения на линиях. Все это позволяет трамваю становиться одним самых быстрых и удобных способов передвижения по городу", - подчеркнули в пресс-службе Мосгортранса.

Сейчас вход во все двери доступен на 80 маршрутах московских автобусов, до недавнего времени такая же система действовала на 31 трамвайном маршруте Москвы. Полный список направлений, где действует бестурникетный режим, размещен на сайте Мосгортранса.

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