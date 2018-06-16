Москалькова посетила заключенного Штыбликова из списка украинского омбудсмена

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова навещает отбывающего наказание в омской колонии Дмитрия Штыбликова, которого ранее намеревалась посетить украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Татьяна Николаевна Москалькова уже прибыла в колонии номер шесть Омска и навещает Дмитрия Штыбликова", - сообщили ТАСС в пресс-службе российского омбудсмена. Собеседник агентства напомнил, что именно с посещения Штыбликова должна была начаться программа совместных посещений российским и украинским омбудсменами заключенных в России и на Украине, но уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова отказалась ехать в Омск.

9 ноября 2016 года в Севастополе была задержана украинская диверсионная группа, в составе которой был Дмитрий Штыбликов. По версии следствия, группа планировала диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения региона. В ноябре 2017 года Севастопольский городской суд признал его виновным и приговорил к пяти годам заключения в колонии строгого режима. Штыбликов признал вину в совершенных преступлениях.