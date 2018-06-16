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Путин в Храме Христа Спасителя простился с Говорухиным

Общество
16 июня, 10:00 дата обновления: 16 июня, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пришел проститься с режиссером и политиком Станиславом Говорухиным, скончавшимся в четверг.

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Президент в Преображенской церкви храма Христа Спасителя возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к вдове Говорухина, чтобы лично выразить соболезнования.

14 июня глава государства в связи с кончиной режиссера направил телеграмму вдове Галине Говорухиной. В своем обращении он отметил, что "и в кинематографе, и на общественном поприще Станислав Сергеевич трудился с полной самоотдачей, твердо отстаивал свою творческую и гражданскую позицию, и потому по праву пользовался непререкаемым авторитетом".

После церемонии прощания с режиссером Путин в разговоре с журналистами назвал Станислава Говорухина большим художником и настоящим патриотом и сравнил его творческую деятельность с работой дирижера большого симфонического оркестра.

Путин отметил, что сегодня "печальный, траурный день, мы прощаемся со Станиславом Сергеевичем Говорухиными, с человеком, которого знают и любят миллионы наших граждан, любят, конечно, прежде всего, за его творчество, за его культовые фильмы". "Мы, рядовые зрители, к коим себя отношу и я, и сейчас хотел бы сказать от их имени, когда мы смотрим на экран, мы видим игру любимых актеров, нас увлекает сюжет, и как правило, мы не вспоминаем о человеке, который стоит за кадром и которого не видно, но который все это сделал, - сказал Путин. - А именно он, режиссер, как дирижер большого симфонического оркестра, выбирает само произведение, отбирает исполнителей, прежде всего солистов, он заставляет звучать инструменты и делать выразительную паузу". Президент отметил, что Говорухин "умел это делать гениально, был настоящим большим художником".

Глава государства рассказал, что близко познакомился с режиссером в конце 2011 года, когда тот возглавил предвыборный штаб президента, а затем стал сопредседателем Общероссийского народного фронта. Путин напомнил цитату: "Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан". "Это как раз про него. Для меня было большим удовольствием и большой честью лично познакомиться со Станиславом Сергеевичем, общаться с ним. Важна была не его административная, политическая поддержка, для меня была важна моральная нравственная поддержка, потому что он еще раз напомнил мне о том, что у нас в стране много настоящих патриотов, граждан, людей со своей собственной, твердой позицией, которые способны ее отстаивать, не руководствуясь конъюнктурными соображениями, а исходя из интересов страны, так как они это понимают", - отметил Владимир Путин.

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Биография Станислава Говорухина

Он добавил, что Говорухин "был человеком избранным, на нем была и с ним всегда останется, уже в другой жизни, за облаками, печать Господня, на нем она точно была и есть".

"Его звезда будет ярко светить на небесах, и миллионы людей будут помнить о нем. И в моем сердце он останется навсегда. Я приношу искренние соболезнования его родным и близким, его друзьям, коллегам и ученикам," - заключил глава государства.

Церемония прощания началась в Преображенской церкви 16 июня в 9:00 мск и продлится до 13:00 мск. С утра почтить память режиссера пришли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Владимир Мединский, хирург Леонид Рошаль, кинорежиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, певец Александр Розенбаум, а также депутаты, деятели культуры.

Станислав Говорухин скончался утром 14 июня на 83 году жизни, он будет похоронен 16 июня на Новодевичьем кладбище.

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Рошаль, Леонид Михайлович Шахназаров, Карен Георгиевич Путин, Владимир Владимирович Говорухин, Станислав Сергеевич Мединский, Владимир Ростиславович
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