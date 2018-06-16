Около Сочи открыли тропу до скального карниза

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Тропа, ведущая до скального карниза, откуда открывается вид на сочинский курорт Красная Поляна, и урочища, из которого можно любоваться горным ледником, открывается для туристов с субботы. Об этом сообщила ТАСС представитель Кавказского государственного биосферного заповедника.

"Мы открываем маршрут Красная Поляна - Медвежьи ворота - лагерь "Холодный". Маршрут долгожданный, маршрут простой - с указателями, благодаря которым сбиться с маршрута там сложно. Тропа была закрыта на зиму - толщина снега достигает 6 м, а сейчас ее расчистили, проверили, насколько снег сошел, не появилось ли завалов за зиму, размыли ли где-то дорогу ручьи", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что информация о маршруте на русском языке опубликована на сайте заповедника. На самой тропе (на указателях и информационных стендах, рассказывающих о животном мире, растениях и местности, где они установлены) надписи сделаны на русском и английском языках.

По словам представителя заповедника, тропа начинается от верхней станции "Пихтовая поляна" канатной дороги курорта "Роза Хутор". Далее нужно идти по указателям.

За день можно успеть дойти до Бзерпинского карниза, находящегося на высоте 2,1 тыс. м над уровнем моря, и вернуться. На карнизе стоят два альпийских домика для ночлега, несколько настилов под палатки, столы и скамейки, и по вечерам оттуда видны вечерние игры на курортах Красной Поляны. Если отправиться в поход с ночевкой, то можно выйти в ущелье Уруштен, откуда можно любоваться горой Северный Псеашхо (3256 м) и сползающим с нее ледником Холодный.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.