Москалькова заявила, что у Штыбликова нет претензий к условиям содержания в колонии

ОМСК, 16 июня. /ТАСС/. Гражданин России и Украины Дмитрий Штыбликов, осужденный на пять лет лишения свободы за подготовку к диверсии и изготовление, хранение и перевозку боеприпасов и отбывающий наказание в омской колонии, не жалуется на условия содержания, он находится в хорошем состоянии. Об этом заявила в субботу после посещения Штыбликова уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"У него нет претензий к условиям содержания. В камере на четверых человек он находится один. Он пользуется библиотекой", - заявила Москалькова.

Штыбликова также посетил консул Украины. "Он [Штыбликов] достал из портфеля заявление с просьбой оказать материальную помощь. <...> Он обратил внимание консула на то, что у него нет претензий к условиям содержания", - сказала она.

9 ноября 2016 года в Севастополе была задержана украинская диверсионная группа из трех человек, включая Штыбликова. Все трое, по данным ФСБ, являются членами диверсионно-террористической группы главного управления разведки министерства обороны Украины. По версии следствия, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения региона.

В ноябре прошлого года Севастопольский городской суд признал Штыбликова виновным в приготовлении к диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный отбывает наказание в колонии номер шесть в Омске.