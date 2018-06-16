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Представители ШОС приняли участие в праздновании Международного дня йоги

Общество
16 июня, 12:22 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Зоя Русинова

По данным организаторов, более 150 человек собрались во внутреннем дворике секретариата ШОС, чтобы попробовать встать в асаны

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ПЕКИН, 16 июня. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Представители Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), дипломатических миссий в Пекине, журналисты и многочисленные гости - граждане стран семьи ШОС "замерли" в позе лотоса. Празднование Международного дня йоги впервые состоялось в субботу в секретариате ШОС в китайской столице.

"Йога - это один из символов объединения людей, стремящихся сохранить и преумножить физическое и духовное здоровье, - сказал генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов. Практиковать ее может любой желающий, для этого не существует ограничений по возрасту, силе или способностям".

Алимов также подчеркнул особую важность спорта в целом как "эффективного фактора содействия диалогу между народами". По его словам, на минувшем саммите глав государств - членов ШОС 9-10 июня в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) "лидеры стран объединения выразили глубокую убежденность, что наряду с другими спортивными мероприятиями, ежегодный Международный день йоги будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы, мира, взаимопонимания и гармонии".

По данным организаторов, более 150 человек собрались во внутреннем дворике секретариата, чтобы попробовать встать в асаны под руководством мастера - учителя, прибывшего в Пекин специально из Индии.

На спортивном празднике также присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Индии в КНР Гаутам Бамбавале, который отметил, что "индийские практики йоги не только доказали свою исключительную важность в обеспечении здоровой жизни миллионов людей по всему миру, но и стремительно набирают популярность в самых разных уголках планеты". "Школы йоги быстро развиваются во всем мире, в том числе и на пространстве Шанхайской организации сотрудничества", - подчеркнул посол.

День йоги в ШОС состоялся в преддверии Международного дня йоги, который был установлен ООН в 2014 году и с тех пор ежегодно отмечается 21 июня.

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