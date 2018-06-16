Экспедиция Севфлота на Новой Земле достигла станции Малые Кармакулы в Баренцевом море

МУРМАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Экспедиционный отряд Северного флота (СФ), совершающий рейд по маршрутам первопроходцев Южного острова архипелага Новая Земля, добрался до полярной станции Малые Кармакулы на побережье Баренцева моря. Об этом сообщает в субботу пресс-служба СФ.

"Переход по острову от Карского до Баренцева моря занял три дня. Всего с начала экспедиции североморцы преодолели более 400 км по труднопроходимой арктической местности - половину от запланированного пути", - сообщает пресс-служба.

На флоте отмечают, что впервые подразделение береговых войск СФ на штатных вездеходах "Витязь" выполнило переход в районах, где ранее только первопроходцы XIX века сумели пересечь Южный остров на легких собачьих упряжках.

Современным покорителям новоземельской целины пришли на помощь новые технологии. Максимально облегчить условия перехода помогло 3D-моделирование маршрута движения с использованием пакета прикладных программ. Маршрут выбирался таким образом, чтобы свести к минимуму резкие перепады высот, а также форсирования рек в каньонах. Перед форсированием реки Домашняя личный состав отработал устранение технических неисправностей транспорта в полевых условиях: военнослужащие провели тренировку по замене вышедшей из строя гусеницы вездехода.

Полярная станция Малые Кармакулы - старейшее поселение Новой Земли, основанное в 1877 году морским офицером Евстафием Тягиным. Он же во время зимовки в 1878 - 79 годах первым выполнил годичные метеорологические наблюдения. Долгое время Малые Кармакулы были настоящей базой для различных научных экспедиций. Маршруты двух из них исследованы комплексной экспедицией Северного флота.

Во время Великой Отечественной войны этот далекий от линии фронта населенный пункт тоже принял участие в боевых действиях. 26 июля 1942 года германская подводная лодка U-601 расстреляла здесь из артиллерийского орудия береговые строения и уничтожила два советских гидросамолета. Личный состав экспедиционного отряда отдал воинские почести погибшим и похороненным здесь советским воинам, а также подготовил для эвакуации в музей Северного флота останки гидросамолета.