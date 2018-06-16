Кабмин вносит в Госдуму конвенцию о минимальных нормах соцобеспечения

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство РФ вносит на ратификацию в Госдуму конвенцию о минимальных нормах социального обеспечения (конвенция номер 102), устанавливающую четкое соотношение между средним размером пенсии и средним заработком. Соответствующее постановление опубликовано в субботу на официальном сайте российского кабмина.

Конвенция была принята на 35-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 28 июня 1952 года в Женеве и вступила в силу 27 апреля 1955 года. В настоящее время ее ратифицировали 55 государств, включая большинство развитых стран Европы, Израиль, Японию, Мексику, Бразилию.

Как следует из сопроводительных материалов к документу, конвенция является "основополагающим документом международного права социального обеспечения", в том числе статей Европейской социальной хартии и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах человека, участницей которых является Россия.

В конвенции зафиксированы главные принципы организации и управления социальным обеспечением, такие как гарантированность пенсий и пособий, размер выплат, предотвращающих бедность, социальная солидарность и коллективное финансирование, финансовая устойчивость системы на основе актуарных расчетов, демократическое управление с участием социальных партнеров, право обжалования решений администрации и общая ответственность государства за функционирование системы.

"Конвенция устанавливает четкое соотношение между средним размером пенсии и средним заработком. Предусмотрено, что коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен достигать 40%", - указывается в материалах. Иными словами, в подписавшей эту конвенцию стране коэффициент замещения должен составлять не менее 40% прежнего заработка гражданина. Коэффициент рассчитывается как соотношение пенсии и прежних доходов получателя и зависит от стажа и заработка, базы начисления страховых взносов, возраста выхода на пенсию, пенсионной формулы и тарифа, учитываемого в пенсионных правах.