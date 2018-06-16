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Роскомнадзор ограничил доступ к нелегальным спортивным трансляциям

Общество
16 июня, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Операторы связи по требованию ведомства также ограничивают доступ к страницам 99 сайтов, которые не прекратили пиратские трансляции

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор ограничил доступ к нелегальным трансляциям спортивных мероприятий, в мае-июне нелегальные трансляции прекратили 212 ресурсов, говорится в сообщении ведомства.

"На основании определений Мосгорсуда Роскомнадзор принял предварительные обеспечительные меры защиты прав на трансляции телеканалов "Матч ТВ", "Наш Футбол", "Матч! Планета", "НТВ ПЛЮС" "СПОРТ ПЛЮС", "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", "Спорт 1", "Спорт 2" и "КХЛ", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в мае-июне нелегальные трансляции прекратили 212 интернет-ресурсов, ожидается прекращение трансляций еще на 16 сайтах.

Кроме того, по данным РКН, операторы связи по требованию ведомства ограничивают доступ к страницам 99 сайтов, которые не прекратили пиратские трансляции.

Законодательством РФ предусмотрены внесудебные меры по прекращению нарушений авторских или смежных прав, которые позволяют правообладателям защитить от нелегального распространения в интернете любые виды мультимедийного контента, за исключением фотографий. Решение о предварительном обеспечении защиты указанных прав принимает Мосгорсуд.

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