Патриарх Кирилл встретился с сотрудниками крупнейшего химического предприятия Череповца

ЧЕРЕПОВЕЦ, 16 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в субботу одно из крупнейших химических предприятий в Европе - комплекс группы "Фосагро" в Череповце, на котором работает более 10% населения города.

Патриарх осмотрел производственные цеха, музей-экспериментариум "Зеленая планета", а также посетил храм великомученицы Варвары при фосфорном комплексе. "Здесь работает замечательный коллектив, реализуются современные технологии", - отметил патриарх, обращаясь к сотрудникам предприятия с паперти храма.

Он поделился своими мыслями о том, как повысить благосостояние российских городов. "Я вспоминаю трудные 90-е годы, тогда я был митрополитом Смоленским и много путешествовал по этой бедной области. И всякий раз, встречаясь с районными руководителями, задавал вопрос: что вам нужно, чтобы сделать какой-то рывок, ведь нельзя же жить в такой нищете, так убого? И ответ был обычно как под копирку: нам нужны кредиты, деньги и технологии", - вспомнил патриарх.

Он рассказал, что однажды из уст молодого, но эффективного руководителя он услышал другой ответ. "Кредиты разворуют, технологии правильно не используют. Надо человека изменить, от этого все происходит", - привел его слова патриарх.

"Говоря о высокой эффективности, мы имеем в виду не только уровень оснащенности, но мы имеем в виду и человека. Может быть, самая большая проблема сейчас - это человек", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.

"Если меняется человеческая душа, если человек укрепляется в вере, если у него есть система нравственных ценностей, он никогда не будет воровать, небрежно относиться к тем орудиям труда, которые ему вручаются, он будет честно работать", - пояснил патриарх. "Честная работа в сочетании с деньгами и технологиями и обеспечивает прорыв, и тогда каждый имеет удовлетворение от труда, который он совершает", - заключил патриарх Кирилл.

Храмы на предприятии

На предприятии, которое занимает площадь 1,8 тыс. га, расположены два храма. Самый посещаемый - открытый около года назад храм великомученицы Варвары, куда ходят прихожане окрестных сел и приезжают жители Череповца. Как рассказал ТАСС настоятель храма священник Виталий Рябов, за год здесь приняли крещение более 170 человек. Для детей действует единственная в области детская игровая при храме, поэтому сотрудники предприятия и другие прихожане могут на время богослужения оставить своих детей.

Настоятель храма в честь пророка Божия Елисея, тоже расположенного на территории предприятия, священник Сергий Щербаков раньше был сотрудником электросталеплавильного цеха металлургического комбината и завода металлоконструкций Череповца. Под его началом в Череповце находится школа будущих родителей, которую за восемь лет прошли несколько тысяч беременных женщин.

В субботу патриарх Кирилл заложит еще один храм на череповецком химпредприятии. Он будет возведен в честь великомученицы Екатерины на производственной площадке "Аммиак 3".