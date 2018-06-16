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Ксения Собчак заявила, что ей интересно узнать мнение президента о фильме "Дело Собчака"

Общество
16 июня, 15:25 UTC+3 ЕКАЕРИНБУРГ ЕКАЕРИНБУРГ 16, июня. /ТАСС

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин дал интервью для этой документальной ленты

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Ксения Собчак

Ксения Собчак

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Телеведущей Ксении Собчак интересно узнать мнение президента России Владимира Путина о документальной картине об ее отце "Дело Собчака". Об этом она сообщила в субботу журналистам в Екатеринбурге.

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Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у президента РФ есть этот документальный фильм, и ожидается, что он его посмотрит. Песков напомнил, что Путин дал интервью для этого фильма Ксении Собчак. По ее словам, беседа длилась один час 20 минут, из них в фильм вошло шесть минут.

"Я не знаю, смотрел ли Путин это кино или нет. И честно говоря, мне, безусловно, будет интересно его мнение", - сказала Собчак.

Она отметила, что главное для нее, чтобы это кино увидели люди. "Для меня самое главное, чтобы это кино посмотрели люди, поэтому мы ездим с [режиссером фильма] Верой [Кричевской] по городам, мы общаемся с большими залами. <...> Наша цель - чтобы это кино увидели люди, которые забыли о 90-х, которые <...> забыли о Собчаке и помнят его как папу Ксении Собчак или как начальника Путина в его молодости. Мне бы хотелось, чтобы мы изменили вот это, напомнили людям, кем был мой отец, какой масштабной фигурой он был, чтобы напомнили людям настроение того времени", - сказала она.

По словам Собчак, этот фильм не имеет никакого отношения к ее политической деятельности и личным интересам. Она добавила, что у картины хороший прокат. "В первый день мы побили все рекорды документального кино в России. Впервые за современную историю российского кино мы сделали такую кассу, нам Центр документального кино в Москве предоставил цифру, это 1 млн рублей в день", - уточнила она.

О фильме

Впервые фильм "Дело Собчака" был показан 10 июня в Сочи на закрытии фестиваля "Кинотавр" и вышел в российский прокат в День России, 12 июня. Картина рассказывает историю политической судьбы Анатолия Собчака, ставшего первым мэром Санкт-Петербурга и соавтором Конституции РФ в 1993 году, пригласившим еще в 1990 году Владимира Путина в свою команду.

В июне 1996 года Собчак проиграл губернаторские выборы в Санкт-Петербурге своему заместителю Владимиру Яковлеву и, по сути, ушел из политики. В 1997 году он покинул страну и стал первым политическим эмигрантом демократической России. Незадолго до президентских выборов 2000 года Собчак вернулся в РФ, но спустя несколько месяцев, в феврале 2000 года, скоропостижно умер.

Идея, интервью героев и соавторство сценария принадлежат дочери политика - Ксении Собчак. Для документального фильма, кроме нее самой, давали интервью вдова Собчака сенатор Людмила Нарусова, Дмитрий Медведев, Виктор Золотов, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Татьяна Юмашева, Валентин Юмашев, Алексей Кудрин.

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Темы
"Кинотавр" - 2018
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Собчак, Ксения Анатольевна Чубайс, Анатолий Борисович Золотов, Виктор Васильевич Кудрин, Алексей Леонидович Юмашев, Валентин Борисович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Собчак, Анатолий Александрович
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