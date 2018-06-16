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Собянин как кандидат в мэры Москвы пообещал повсеместно внедрить раздельный сбор мусора

Общество
16 июня, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Такое заявление он сделал в ходе встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Действующий мэр Москвы и кандидат в градоначальники на предстоящих выборах Сергей Собянин пообещал организовать раздельный сбор мусора во всех дворах столицы.

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Об этом он заявил в субботу в ходе встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе.

Волонтер экологического движения "Мосэко" Михаил Антонов спросил, будет ли расширяться охват раздельного сбора отходов в Москве. "Мы добьемся, чтобы в каждом дворе был раздельный сбор мусор, чтобы ничего не пропадало", - ответил мэр.

Ранее Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы.

Действующий глава города намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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