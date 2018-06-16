Собянин как кандидат в мэры Москвы пообещал повсеместно внедрить раздельный сбор мусора

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Действующий мэр Москвы и кандидат в градоначальники на предстоящих выборах Сергей Собянин пообещал организовать раздельный сбор мусора во всех дворах столицы.
Об этом он заявил в субботу в ходе встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе.
Волонтер экологического движения "Мосэко" Михаил Антонов спросил, будет ли расширяться охват раздельного сбора отходов в Москве. "Мы добьемся, чтобы в каждом дворе был раздельный сбор мусор, чтобы ничего не пропадало", - ответил мэр.
Ранее Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы.
Действующий глава города намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.