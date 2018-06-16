Путин обещал Терешковой проследить за реализацией программы очистки Волги

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с летчиком-космонавтом Валентиной Терешковой по случаю 55-летия ее одиночного полета вокруг Земли. По ее просьбе глава государства обещал уделить особое внимание реализации программы по очистке Волги.

"Я бы еще раз просила вернуться к нашей Волге - она "цветет". И, конечно, великая русская река, так хочется, чтобы она все-таки оставалась Волгой-матушкой - и поилицей, и кормилицей. Невозможно на нее смотреть, когда она "цветет", - пожаловалась Терешкова. - Можно попросить вас, если вы не возьмете это под свой контроль, то это надолго может растянуться".

Путин заверил, что "есть программа по Волге". "Так что будем этим заниматься", - пообещал он.

Терешкова также обратила внимание на финансирование указанной программы. По ее словам, глава правительства Дмитрий Медведев сообщил о выделении необходимых средств, но они "застряли" в Минфине. "Неважно, где они находятся, важно, что они есть и предусмотрены на эти цели, - постарался успокоить Терешкову Путин. - У нас есть программа, будем ее реализовывать".

Говоря об экологических проблемах в бассейне Волги, Терешкова также заметила, что есть проблемы на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева. "Он находится выше города Тутаева, производит лучшие авиационные масла. Но природы много, а мы не очень ее бережем, - рассказала она. - До Волги уже дошло, но пока в воду не попало, а внутри, в земле сейчас делают проколы и видят, на какой глубине залегают эти зеленые масла. Это, конечно, большая угроза Волге, поэтому и поднимаем этот вопрос".

Глава государства обещал ознакомиться с этим вопросом.

Похвала ярославскому губернатору

В ходе беседы Терешкова и Путин похвалили работу ярославского губернатора Дмитрия Миронова. "Он порядочный и работоспособный человек, в известной степени талантливый", - заметил глава государства.

"Мы им довольны. И люди к нему хорошо относятся, и, конечно, многое сделано, - подхватила Терешкова. - Можно мы его пока не отдадим?"

Путин на шутливую просьбу Терешковой отреагировал благосклонно: "Недавно только пришел - пусть работает".