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СМИ: двууголку Наполеона выставят на аукцион во Франции

Общество
16 июня, 17:27 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

В настоящий момент известно о 20 головных уборах, принадлежность которых императору Франции была доказана

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© REUTERS/Christian Hartmann

ТАСС, 16 июня. Бикорн (двууголка), принадлежавшая императору Франции Наполеону Бонапарту (1769-1821), будет выставлена на аукцион во французском городе Лионе (юго-восток страны) 18 июня. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM.

Всего в настоящий момент известно о 20 треугольных и двуугольных шляпах, принадлежность которых Бонапарту считается доказанной. В это число попал и бикорн, который станет главным лотом на лионских торгах. При этом, согласно сведениям историков, у Наполеона было почти 120 таких головных уборов - почти все были изготовлены одной фирмой в Париже. 

Как считают специалисты аукционного дома De Baecque et Associs, бикорн был найден после битвы при Ватерлоо 18 июня 1815 года. "Лот совпадает с этими датами и размером головы Наполеона, однако всегда в истории есть место для сомнения", - отметили в аукционном доме.

Двууголка оценивается экспертами от €30 тыс. до €40 тыс. При этом, самым дорогим головным убором Наполеона, проданным на аукционе, является треуголка, купленная в 2014 году коллекционером из Южной Кореи за €1 млн 884 тыс.

В конце ноября 2017 года элемент короны Наполеона - золотой лавровый лист - был продан с аукциона во французском городе Фонтенбло за €625 тыс. 

Личные вещи Наполеона, периодически выставляемые на продажу во Франции, всегда вызывают ажиотаж. В торгах участвуют не только ведущие французские мировые музеи, но и богатые коллекционеры из разных стран.

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