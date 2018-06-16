Собянин рассказал волонтерам о собаке, которую взял из приюта

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что собака, которую он взял из приюта, ведет себя развязано и ей "все равно" на должность градоначальника. Об этом он заявил во время общения с волонтерами своего избирательного штаба в субботу.

"Что касается Джоуи - это, наверное, единственное существо, которому вообще все равно, что я мэр, и ведет себя совершенно развязно, чувствует себя прекрасно", - сказал Собянин.

Мэр также поблагодарил всех москвичей, которые берут животных из приютов. "Это замечательно. На самом деле, у нас брошенных животных примерно столько же, сколько забирают себе москвичи. То есть у нас в наших приютах впервые не растет количество животных, потому что они находят новых друзей", - добавил мэр.

В апреле Собянин взял себе из приюта собаку по кличке Джоуи. Мэр обзавелся питомцем во время посещения фестиваля "Пасхальный дар", где проходили мероприятия благотворительного проекта "Четвероногий друг".