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Патриарх Кирилл освятил закладной камень часовни на территории АО "Апатит"

Общество
16 июня, 17:20 UTC+3 ЧЕРЕПОВЕЦ ЧЕРЕПОВЕЦ 16, июня. /ТАСС

Здесь находится самое крупное в стране производство аммиака

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ЧЕРЕПОВЕЦ, 16 июня. /ТАСС/. Предстоятель Русской православной церкви в субботу освятил закладной камень часовни святой Екатерины на территории АО "Апатит", где находится самое крупное в стране производство аммиака.

Это первая часовня в честь святой в Череповецкой епархии. Святая великомученица Екатерина жила в Александрии Египетской в III веке н.э., происходила из царского рода и приняла мученическую смерть в период правления императора Максимина в начале IV века. Почитается у всех христиан, православных и католиков. Великомученицу называют заступницей брака и покровительницей семейных отношений.

"Сегодня никто не принуждает нас отказываться от Бога, но мы часто сами делаем это, устремляясь к другим ценностями и целям. Но нередко, если мы заболеваем, чувствуем ограниченность своих возможностей, - тогда из глубины своих сердец мы к Богу взываем, чтобы не было таких тяжелых обстоятельств. Мы должны научиться жить с ним на протяжении всей жизни, благодарить его за каждый день, за здоровье наших родных и близких, за это небо голубое, за работу, которая у нас есть, за друзей, которых нам Бог посылает, за процветающую страну нашу. Дай Бог, чтобы такая подлинная религиозность стала частью нашей народной жизни, и тогда, несомненно, многое изменится к лучшему", - сказал патриарх Кирилл, обращаясь к рабочим предприятия.

Часовня будет построена в старорусском стиле - как деревянные храмы Кижского архипелага, ее увенчают пять куполов. Помещение рассчитано на 50 человек.

Это третий храм на предприятиях группы "ФосАгро" в Череповце.

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