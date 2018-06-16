Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Telegraph: в Британии будут обследовать граждан старше 40 лет для профилактики деменции

Общество
16 июня, 18:16 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, июня. /ТАСС

Разработанная программа предусматривает проведение бесплатной 15-минутной проверки здоровья пациента, а также беседы с врачами о том, какой образ жизни необходимо вести

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Британские врачи будут обследовать граждан в возрасте старше 40 лет на предмет наличия первых признаков болезни Альцгеймера и других форм деменции, чтобы таким образом предупредить развитие опасных нейродегенеративных заболеваний у трудоспособного населения. Об этом в субботу сообщила газета The Daily Telegraph.

Разработанная правительством программа предусматривает проведение бесплатной 15-минутной проверки здоровья пациента. Предполагается, что участковые врачи также будут проводить разъяснительные беседы о том, какой образ жизни необходимо вести, чтобы снизить вероятность появления деменции.

Английская правительственная служба Public Health England заявила, что до трети случаев деменции можно избежать изменением повседневных привычек. При этом лишь только 2% людей владеют информацией о том, что они могли бы сделать, чтобы уменьшить риск возникновения заболевания. "Раннее выявление и профилактика [болезни] очень важны для сохранения здоровья нации, поэтому мы вводим консультации по профилактике деменции в рамках бесплатного медицинского обследования", - сказал парламентский заместитель министра здравоохранения Стив Брайн.

Болезнь Альцгеймера, наиболее распространенная форма деменции, приводит к тяжелым психическим и функциональным расстройствам вследствие гибели клеток головного мозга. Чаще всего она встречается у людей старше 65 лет. Средняя продолжительность жизни больного после диагностирования заболевания зависит от его возраста, но, как правило, составляет от семи до 10 лет. Согласно последним данным, от болезни Альцгеймера на сегодняшний день страдают около 50 млн человек по всему миру, их число с каждым годом возрастает и, по некоторым оценкам, к 2050 году может превысить 131 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: такси въехало в толпу людей в центре Москвы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Як-52 разбился в Алтайском крае
4
Повышение пенсий на тысячу рублей в год коснется только неработающих пенсионеров
5
Правительство вносит в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста
6
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
7
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости