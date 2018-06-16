Telegraph: в Британии будут обследовать граждан старше 40 лет для профилактики деменции

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Британские врачи будут обследовать граждан в возрасте старше 40 лет на предмет наличия первых признаков болезни Альцгеймера и других форм деменции, чтобы таким образом предупредить развитие опасных нейродегенеративных заболеваний у трудоспособного населения. Об этом в субботу сообщила газета The Daily Telegraph.

Разработанная правительством программа предусматривает проведение бесплатной 15-минутной проверки здоровья пациента. Предполагается, что участковые врачи также будут проводить разъяснительные беседы о том, какой образ жизни необходимо вести, чтобы снизить вероятность появления деменции.

Английская правительственная служба Public Health England заявила, что до трети случаев деменции можно избежать изменением повседневных привычек. При этом лишь только 2% людей владеют информацией о том, что они могли бы сделать, чтобы уменьшить риск возникновения заболевания. "Раннее выявление и профилактика [болезни] очень важны для сохранения здоровья нации, поэтому мы вводим консультации по профилактике деменции в рамках бесплатного медицинского обследования", - сказал парламентский заместитель министра здравоохранения Стив Брайн.

Болезнь Альцгеймера, наиболее распространенная форма деменции, приводит к тяжелым психическим и функциональным расстройствам вследствие гибели клеток головного мозга. Чаще всего она встречается у людей старше 65 лет. Средняя продолжительность жизни больного после диагностирования заболевания зависит от его возраста, но, как правило, составляет от семи до 10 лет. Согласно последним данным, от болезни Альцгеймера на сегодняшний день страдают около 50 млн человек по всему миру, их число с каждым годом возрастает и, по некоторым оценкам, к 2050 году может превысить 131 млн.