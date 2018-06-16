Российско-ливанский культурный центр открылся в городе Алей

БЕЙРУТ, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. В городе Алей, расположенном на шоссе Бейрут-Дамаск, открылся Российско-ливанский культурный центр. Как рассказал ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Бейруте Вадим Зайчиков, "это событие, которое было приурочено к отмечавшемуся 12 июня Дню России, вызвало большой интерес у общественности Горного Ливана, где проживает немало семей наших соотечественников".

По его словам, Алей стал восьмым по счету ливанским городом, который включился в поле гуманитарного сотрудничества с Россией. Российско-ливанские культурные центры работают сейчас в Триполи, порту Батрун, в Баальбеке - административном центре восточной провинции, в горных городах Бейт-Мери и Бааклин, а также в Набатии на юге Ливана. 10 июня Дом российско-ливанской культуры открылся в городе Рашая-эль-Вади у подножия библейской горы Хермон.

"Мы рассчитываем, что центр в Алее будет способствовать привлечению молодых ливанцев из горных регионов на учебу в российские вузы, - указал Зайчиков. - Здесь будет не только преподаваться русский язык, но, учитывая пожелание ливанской стороны, откроется художественная студия, музыкальная и балетная школы".

В субботу на сцене под открытым небом в Алее дали концерт артисты из танцевального и вокального ансамблей при Российском центре науки и культуры в Бейруте.