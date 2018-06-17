Российские военные распределяют продукты и оказывают медпомощь в сирийской провинции Хама

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 17 июня. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии организовал раздачу гуманитарной помощи в населенном пункте Эш-Шиха провинции Хама. В общей сложности было распределено около 500 продуктовых наборов.

Как отметили в Центре, населенный пункт расположен в горной местности недалеко от границы с провинцией Латакия. Условия проживания там сложные, поэтому акция российских военных привлекла внимание сотен людей. Наборы были розданы в течение получаса.

"Сегодня российский Центр по примирению враждующих сторон проводит акцию в населенном пункте Эш-Шиха. Мы поставили сюда около 500 продуктовых наборов. В каждом из пакетов находятся консервы мясные, рис, мука", - рассказал журналистам представитель Центра Артур Евсеев.

Кроме того, российские военные медики с утра организовали пункт приема больных в здании местной администрации.

"Большое спасибо нашим русским друзьям за помощь и поддержку. Самое главное, что наша страна освобождается от боевиков. Мой муж работает в Дамаске, я одна управляюсь с детьми, их у меня четверо, они часто болеют. Врача у нас нет, а лекарства очень дорогие", - сообщила журналистам одна из местных жительниц.

Как отметил начальник отделения медицинского обеспечения группы по формированию и доставке гуманитарных грузов Центра по примирению Павел Алимов, население в основном жалуется на простудные заболевания у детей. Это связано со снижением иммунитета на фоне тяжелой обстановки и плохим питанием. Взрослые приходят с последствиями минно-взрывных травм, огнестрельных ранений, а также возрастных изменений опорно-двигательной системы. По словам сотрудников Центра, в этом и других населенных пунктах провинции Хама гуманитарные акции будут продолжены.