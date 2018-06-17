На востоке Москвы зафиксировали четырехкратное превышение концентрации сероводорода

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Датчики "Мосэкомониторинга" на востоке и юго-востоке Москвы в ночь с 16 на 17 июня зафиксировали четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. Это следует из информации, опубликованной на сайте службы.

В Косино-Ухтомском районе востока Москвы произошел резкий скачок содержания сероводорода в воздухе. 17 июня в 01:00 мск автоматическая станция контроля воздуха "Мосэкомониторинга" обнаружила отклонения от нормы в 3,98 раза. Данные получены со станции экомониторинга "Кожухово", контролирующую зону влияния мусоросжигательного завода №4 и мусорного полигона "Кучино".

После этого были зафиксированы превышения ПДК сероводорода в воздухе еще в пяти районах востока и юго-востока столицы. В 02:00 мск отклонения от нормы обнаружены в Новокосине, Выхине-Жулебине, Люблине и Рязанском районе. В 04:00 мск датчики "Мосэкомониторинга" зафиксировали превышение в 2,7 раза в Печатниках.

Ранее "Мосэкомониторинг" сообщал о резком скачке содержания сероводорода в воздухе на востоке Москвы 15 июня. Тогда станция "Кожухово" фиксировала отклонения от нормы в 2,4 раза.