Прилет и вылет трех авиарейсов в Кемерове задержали из-за тумана

КЕМЕРОВО, 17 июня. /ТАСС/. Прилет и вылет трех авиарейсов в Кемерове задержали утром в воскресенье из-за тумана, сообщили ТАСС в справочной кемеровского аэропорта.

"Из-за тумана в Кемерове самолеты трех авиакомпаний "Аэрофлот", S7 и "Победа", [летевшие из Москвы в Кемерово], совершили посадку в новосибирском "Толмачево". Два из них уже прилетели из Новосибирска: это "Победа", и самолет из Кемерова уже вылетел в Москву в 10:35 (7:35 мск), и S7 - вылетел в столицу в 11:00 (07:00 мск). "Аэрофлот" вылетит в 22:05 (18:05 мск)", - уточнили в справочной.

Согласно данным расписания, вылеты рейсов "Победы" и S7 были задержаны приблизительно на четыре часа (должны были вылететь в 03:40 мск), "Аэрофлот" вылетит с задержкой почти в 15 часов (по расписанию, 02:50 мск).