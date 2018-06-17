Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прилет и вылет трех авиарейсов в Кемерове задержали из-за тумана

Общество
17 июня, 7:38 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 17, июня. /ТАСС

Время задержки вылетов составило от четырех до 15 часов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 17 июня. /ТАСС/. Прилет и вылет трех авиарейсов в Кемерове задержали утром в воскресенье из-за тумана, сообщили ТАСС в справочной кемеровского аэропорта.

"Из-за тумана в Кемерове самолеты трех авиакомпаний "Аэрофлот", S7 и "Победа", [летевшие из Москвы в Кемерово], совершили посадку в новосибирском "Толмачево". Два из них уже прилетели из Новосибирска: это "Победа", и самолет из Кемерова уже вылетел в Москву в 10:35 (7:35 мск), и S7 - вылетел в столицу в 11:00 (07:00 мск). "Аэрофлот" вылетит в 22:05 (18:05 мск)", - уточнили в справочной.

Согласно данным расписания, вылеты рейсов "Победы" и S7 были задержаны приблизительно на четыре часа (должны были вылететь в 03:40 мск), "Аэрофлот" вылетит с задержкой почти в 15 часов (по расписанию, 02:50 мск).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
4
Виновник ДТП в центре Москвы рассказал, что был за рулем без отдыха около 20 часов
5
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости