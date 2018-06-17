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Около 100 человек приняли участие в митинге дольщиков в Хабаровске

Общество
17 июня, 8:24 UTC+3

По словам организатора акции Романа Ефимова, в городе не менее 40 домов, сроки сдачи по которым переносятся

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ХАБАРОВСК, 17 июня. /ТАСС/. Около 100 человек собралось на митинг дольщиков в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС с места события. Люди пришли семьями, в руках держали плакаты: "ипотека есть, квартиры нет", "обещали - достройте", "нам негде жить".
По данным УМВД Хабаровска, на площади находилось 85 человек. Акция прошла без происшествий.

"В Хабаровске только в реестре 11 признанных проблемными домов, всего же их не менее сорока - тех, по которым сроки сдачи переносятся", - сказал организатор митинга Роман Ефимов. Люди, по его словам, требуют достройки домов либо компенсации.

Присутствовавший на митинге министр строительства Хабаровского края Константин Пепеляев сообщил, что по комплексу домов "Алексеевское-1" достигнута договоренность о принятии в эксплуатации одного из домов, по "Казачьей горе" - предлагается начать кредитование без гарантий правительства края, готовится сделка по активам застройщика, после чего будет начато строительство, по объекту "Любимый дом" будет выделена субсидия на устройство сетей, которые не могли сделать, по "Томари - Оро" - решается вопрос о качестве воды, дом будет сдан в 2018 году, по "Амурским зорям" - объект будет сдан не ранее 2019 года, по трем объектам "Главное военно-строительное управление №6" (бывший "Дальспецстрой") - разработаны варианты завершения строительства.

Проблема с обманутыми дольщиками в Хабаровске обсуждалась в июне на совещании при генпрокуроре РФ Юрии Чайке, он также встречался с людьми, дома которых не достроены.

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