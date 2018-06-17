Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти выделят 100 млрд рублей на решение экологических проблем Красноярска и Норильска

Общество
17 июня, 9:55 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 17, июня. /ТАСС

Средства направят на решение проблем выбросов в атмосферу, утилизации мусора и создание новых парков

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Более 100 млрд рублей будет выделено в течение пяти лет на решение экологических проблем Красноярска и Норильска (Красноярский край). Средства на эти цели выделят как федеральные, так и региональные власти, сообщил в воскресенье на форуме краевого отделения "Единой России" врио губернатора края Александр Усс.

"Важнейшей задачей для нас станет изменение к лучшему состояния окружающей среды. Как известно, этой весной решение экологических проблем Красноярска и Норильска отнесено к числу национальных проектов. В ближайшее время это будет закреплено в комплексном плане федеральных и региональных органов власти. По предварительным подсчетам на эти цели в ближайшие пять лет будет выделено не менее 100 млрд рублей", - рассказал Усс.

По его словам, эти средства будут направлены не только на решение проблем выбросов в атмосферу, но и утилизации мусора, создание новых парков.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны совместно с кабинетом министров Красноярского края и всеми заинтересованными сторонами сформировать план мероприятий по улучшению экологической обстановки в Красноярске.

Об экологической ситуации в Красноярске и Норильске

Красноярск - промышленный город, источником смога в котором становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Норильск по итогам госдоклада Минприроды России 2016 года вошел в тройку лидеров по объемам производимых в атмосферу выбросов.

В 2016 году "Норникель" закрыл устаревший никелевый завод в Норильске, работавший со времен Великой Отечественной войны. Сообщалось, что последние технологические этапы получения чистого никеля будут перенесены в Мурманскую область на Кольскую ГМК.

Закрытие завода сказалось на улучшении экологической ситуации в Норильске. До закрытия объем ежегодных выбросов в атмосферу составлял 380 тыс. т диоксида серы, который выделялся при плавке, на долю никелевого завода приходилось более 25% выбросов диоксида серы в городской черте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Красноярский край
Персоны
Усс, Александр Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
2
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
3
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
4
Welt: глава МВД Германии заявил, что больше не может работать с Меркель
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Виновник ДТП в центре Москвы рассказал, что был за рулем без отдыха около 20 часов
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости