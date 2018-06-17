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Резиденты Свободного порта Владивосток открыли клинику ревматологии

Общество
17 июня, 10:17 UTC+3

Центр ежедневно посещают около 50 человек, страдающих патологиями опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани

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ТАСС, 17 июня. Резиденты Свободного порта Владивосток открыли клинику ревматологии, сообщается в воскресенье на сайте правительства Приморского края.

"Две компании, являющиеся резидентами Свободного порта Владивосток "Лессор" и "Артрология" открыли специализированный медицинский центр в Приморье - клинику ревматологии профессора Дубикова. В новом учреждении принимают пациентов, страдающих патологиями опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы края, центр ревматологии уже ведет прием, ежедневно его посещают около 50 человек. В штате учреждения специалисты, имеющие 30-40-летний стаж работы, авторы научных работ, учебников и монографий, посвященных терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Свободный порт Владивосток - территория с особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. С 2016 года режим порто-франко распространен на ключевые гавани Дальнего Востока в Хабаровском, Камчатском, Приморском краях, в также Сахалинской области и Чукотском автономном округе. В Свободном порту Владивосток зарегистрировано более 500 компаний с заявленным объемом инвестиций около 9 млрд рублей.

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Темы
Приморский край Камчатский край Хабаровский край Сахалинская область Чукотский автономный округ
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