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Папа Римский отметил значение семьи для современного общества

Общество
17 июня, 12:15 UTC+3 ВАТИКАН июня. /Корр.ТАСС, Алексей Букалов

Понтифик также высказался против абортов

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ВАТИКАН, 17 июня. /Корр.ТАСС Алексей Букалов/. Папа Римский Франциск отметил особое значение семьи для современного общества. "Семья служит критерием для оценки политики и функционирования общества, а также фактором умножения человеческого и экономического богатства". Такое мнение, как сообщает информационный портал Vatican News, глава Римско-католической церкви высказал в субботу в послании Семейному форуму. В аудиенции в Апостольском дворце приняли участие представители 47 семейных ассоциаций Италии.

Понтифик в очередной раз коснулся темы абортов. "В прошлом веке весь мир был потрясен тем, что творили нацисты во имя сохранения чистоты расы. Сегодня мы делаем то же самое, но в белых перчатках". Он пояснил: "Это уже стало модой, привычкой, когда во время беременности видно, что ребенок не здоров, то первое предложение - избавиться от него! Это убийство детей. Во имя собственной спокойной жизни, убивают невинных".

Семья, подчеркнул Франциск, "может быть основана только на союзе мужчины и женщины". Епископ Рима напомнил, что супружеские узы являются священными и нерасторжимыми. Несмотря на экономический и духовный кризис в обществе, семья по-прежнему проявляет себя как "самый мощный социальный амортизатор, способный перераспределять ресурсы в соответствии с нуждами каждого".

В этой связи понтифик призвал гражданские учреждения содействовать созданию и росту семей. "Парадоксально, что рождение детей, составляющее основную инвестицию для страны и первостепенное условие для его будущего процветания, часто становится для семей причиной бедности из-за недостаточной поддержки или из-за нехватки соответствующих служб", - отметил римский первосвященник.

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