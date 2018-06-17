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Медведев направил поздравление медицинским работникам

Общество
17 июня, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Премьер пожелал медикам новых свершений и благополучия

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил поздравление работникам и ветеранам здравоохранения России в честь Дня медицинского работника. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

День медицинского работника отмечается в России каждый год в третье воскресенье июня.

"Каждый день вы принимаете важнейшие решения, от которых во многом зависит жизнь человека. Вы - не только профессионалы высочайшей квалификации, но и люди, обладающие особыми качествами: терпением, внимательностью, умением сопереживать чужой боли", - говорится в тексте телеграммы.

Премьер привел слова врача Федора Гааза (XIX век, московский врач, филантроп), утверждавшего, что медицина - главная из наук, поскольку необходима для "всего великого и прекрасного на свете". "Всей своей жизнью и работой вы подтверждаете это, когда помогаете людям стать счастливыми родителями, преодолеть болезнь, обрести надежду на исцеление", - подчеркнул премьер.

Глава кабмина пожелал работникам медицины новых свершений и благополучия, а также поблагодарил за труд и преданность профессии.

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