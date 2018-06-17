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Патриарх Кирилл наградил губернатора Вологодской области орденом Даниила Московского

Общество
17 июня, 13:21 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 17, июня. /ТАСС

Орден II степени был вручен "за внимание к помощи Вологодской епархии"

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ВОЛОГДА, 17 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову церковный орден Даниила Московского II степени за помощь Вологодской епархии. Награждение состоялось в воскресенье после литургии на Кремлевской площади в Вологде.

Орден был вручен "за внимание к помощи Вологодской епархии". "Это награда всех горожан за восстановление храмов и монастырей", - сказал губернатор, принимая награду.

Кувшинников добавил, что благодаря решению патриарха Кирилла о создании Вологодской митрополии за последние три года в области в два раза увеличилось количество приходов. "Действует почти 400 храмов, растет количество монастырей", - сказал губернатор, обращаясь к патриарху.

Патриарх 16-17 июня совершает свою первую поездку в Вологодскую область. Он провел патриаршие богослужения в Череповце и Вологде, посетил всемирно известные памятники - Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерскую обитель. Кроме того, предстоятель освятил закладной камень часовни святой Екатерины на территории АО "Апатит" в Череповце. В программе его пребывания также значится посещение храмов Вологды и Вологодской духовной семинарии.

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Кирилл (патриарх) Кувшинников, Олег Александрович
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