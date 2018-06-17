Глава МВД Великобритании рассказал, что стал жертвой уличных грабителей

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид признался, что несколько месяцев назад стал жертвой нападения грабителей на мопеде, которые украли у него мобильный телефон. С таким признанием министр выступил в воскресном интервью газете The Sun.

"Это произошло мгновенно. Я находился рядом с вокзалом Юстон (на севере Лондона - прим. ТАСС) и взял свой телефон, чтобы вызвать такси. Пока я осознал, что происходит, все уже случилось. Они просто подъехали, схватили его и скрылись", - рассказал Джавид.

Глава МВД объявил о мерах, которые призваны искоренить насилие на улицах британских городов. Он выступает за введение запрета на продажу ножей в интернете, за проведение полицейскими профилактических бесед с молодежью, а также за усиление борьбы с торговцами наркотиками. "Наши улицы должны быть безопасными в любое время", - подчеркнул министр.

Джавид был назначен министром внутренних дел Великобритании 30 апреля. Ранее он возглавлял министерство по делам регионов и местного самоуправления. Выходец из семьи пакистанских иммигрантов, Джавид стал первым главой МВД Соединенного Королевства, который является представителем этнического меньшинства.

Нападения грабителей на мопедах и скутерах стали распространенным явлением во многих городах Великобритании. В сентябре прошлого года суд приговорил к 11 годам тюремного заключения байкера за попытку ограбить игрока "Вест Хэма" и сборной Англии по футболу Энди Кэррола, с которого злоумышленник пытался сорвать часы стоимостью £22 тыс. ($29 тыс.). Его коллега, вратарь английской сборной Джо Харт, также становился жертвой грабителей на мопедах, которые отняли у спортсмена кошелек, часы и мобильный телефон.