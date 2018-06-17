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Власти Вологодской области передали РПЦ более 70 храмов

Общество
17 июня, 15:27 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 17, июня. /ТАСС

Губернатор региона Олег Кувшинников отметил, что за последние годы число храмов в области увеличилось со 168 до 386, также были открыты четыре монастыря

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ВОЛОГДА, 17 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области передали Русской православной церкви 78 церковных объектов за последние годы. Об этом сообщил в воскресенье губернатор области Олег Кувшинников на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Вологде.

"Для нас, вологжан, ваш визит - исторический", - отметил губернатор. Он сообщил, что число храмов увеличилось в регионе за последние годы со 168 до 386, открыты четыре монастыря, а всего их стало восемь. "78 церковных зданий передали Вологодской митрополии, все они восстанавливаются. Вологодская земля всегда была намоленная", - сказал Кувшинников.

Патриарх в свою очередь отметил, что всегда мечтал посетить Вологодский край. "Еще есть те храмы, которые не восстановлены, но в целом идет восстановление святынь, и это очень радует", - сказал предстоятель РПЦ.

"Сочетание дивной русской природы с поразительной архитектурой, смотря на все это, понимаешь, насколько велика сила духа русского народа. Север всегда был нашим тылом и форпостом, не только в стратегическом смысле, но и в духовном", - заключил патриарх.

Руководитель региона подарил патриарху изображение Успенского собора Вологды, сделанное из вологодского кружева.

Патриарх Кирилл 16-17 июня совершает свою первую поездку в Вологодскую область. Он провел патриаршие богослужения в Череповце и Вологде, посетил всемирно известные памятники - Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерскую обитель. Кроме того, предстоятель освятил закладной камень часовни святой Екатерины на территории АО "Апатит" в Череповце. В программе его пребывания также значится посещение храмов Вологды и Вологодской духовной семинарии.

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