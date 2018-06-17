Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новгородские "моржи" совершили 38-километровый заплыв через озеро Ильмень

Общество
17 июня, 15:38 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 17, июня. /ТАСС

В заплыве участвовали 14 человек, которые на протяжении всей дистанции сменяли друг друга

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Новгородские любители зимнего плавания совершили марафонский заплыв через озеро Ильмень дистанцией в 38 км. Многочасовую эстафету "моржи" посвятили предстоящему Дню памяти и скорби, сообщил в воскресенье ТАСС председатель федерации спортивного зимнего плавания "Аквайс спорта" Михаил Назаров.

В заплыве участвовали 14 человек, которые на протяжении всей дистанции сменяли друг друга. Самому старшему пловцу, который переплыл Ильмень - 80 лет.

"Мы стартовали вчера в деревне Устрека в 15:20 и финишировали на сегодня в районе Перынского скита в Юрьево около 6 утра. Сначала было очень трудно, штормовое волнение 2-3 балла, ветер менялся, и около часа потеряли на этом. Мы проплыли через Ильмень 38 км. Ночью было темно, подсвечивали фонариком", - рассказал собеседник агентства.

По словам Назарова, подобный заплыв новгородские "моржи" устраивают второй год подряд и посвящают его Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня.

"Вода в Ильмене еще прохладная для массового купания, 16-17 градусов, но мы в этом году установили собственный рекорд - если в прошлом году плыли 18 ч. 22 мин., то сейчас 14 ч. 20 мин.", - добавил председатель федерации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новгородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Bild: ХСС предъявит Меркель ультиматум по вопросу противодействия нелегальной миграции
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
4
Поисковая экспедиция обнаружила миноносец "Новик", затонувший в Финском заливе в 1941 году
5
Голикова: правительство готовит меры по "обелению" экономики
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости