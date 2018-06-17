Новгородские "моржи" совершили 38-километровый заплыв через озеро Ильмень

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Новгородские любители зимнего плавания совершили марафонский заплыв через озеро Ильмень дистанцией в 38 км. Многочасовую эстафету "моржи" посвятили предстоящему Дню памяти и скорби, сообщил в воскресенье ТАСС председатель федерации спортивного зимнего плавания "Аквайс спорта" Михаил Назаров.

В заплыве участвовали 14 человек, которые на протяжении всей дистанции сменяли друг друга. Самому старшему пловцу, который переплыл Ильмень - 80 лет.

"Мы стартовали вчера в деревне Устрека в 15:20 и финишировали на сегодня в районе Перынского скита в Юрьево около 6 утра. Сначала было очень трудно, штормовое волнение 2-3 балла, ветер менялся, и около часа потеряли на этом. Мы проплыли через Ильмень 38 км. Ночью было темно, подсвечивали фонариком", - рассказал собеседник агентства.

По словам Назарова, подобный заплыв новгородские "моржи" устраивают второй год подряд и посвящают его Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня.

"Вода в Ильмене еще прохладная для массового купания, 16-17 градусов, но мы в этом году установили собственный рекорд - если в прошлом году плыли 18 ч. 22 мин., то сейчас 14 ч. 20 мин.", - добавил председатель федерации.