Поисковая экспедиция обнаружила миноносец "Новик", затонувший в Финском заливе в 1941 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Международная финско-российская экспедиция обнаружила в Финском заливе место гибели в 1941 году легендарного эскадренного миноносца русского флота "Новик", носившего в советское время название "Яков Свердлов". Об этом ТАСС рассказал в воскресенье руководитель разведывательно-водолазной команды Константин Богданов.

"Это тот самый легендарный "Новик", эскадренный миноносец, который был лучшим кораблем в мире, самым быстрым и современным в период Первой мировой войны. Это тот корабль, на котором держал свой вымпел Колчак во время своей службы на Балтийском флоте. На его счету много успешных морских операций и минных постановок", - отметил Богданов.

Корабль лежит на глубине около 80 метров посреди Финского залива в районе, где в годы Великой Отечественной войны было расположено обширное немецко-финское минное заграждение "Юминда", на котором в августе 1941 года погибла большая часть кораблей в ходе трагического Таллинского перехода. "Мы знаем сегодня, что корабль шел в охранении крейсера "Киров", прикрывая его от возможных торпедных атак немцев, и подорвался на мине", - рассказал Богданов.

Объект, по очертаниям похожий на эскадренный миноносец с орудиями на корме, был обнаружен в результате гидролокационного поиска финской поисковой командой Subzone во главе с Имми Валлин. Погружение с участием российских и финских поисковиков состоялось 16 июня с борта исследовательского судна Yoldia. "Все погружение заняло 150 минут, из них около 120 минут ушло только на декомпрессию. Видимость, к сожалению, была не очень хорошая", - сказал Богданов.

Корпус корабля поисковики обнаружили разломанным на две части, при этом носовая часть перевернута вверх килем, а корма с орудиями и надстройкой - на ровном киле. На корме отчетливо видны название корабля - "Яков Свердлов" - и герб СССР. Участники экспедиции планируют совершить еще несколько погружений для более подробного осмотра объекта.

Эсминец "Новик"

Головной корабль серии эскадренных миноносцев "Новик" был введен в строй русского флота в 1913 году и являлся участником почти всех боевых действий на Балтике в годы Первой мировой войны. В 1926 году переименован в "Яков Свердлов".

Эсминец с водоизмещением около 1,4 тыс. тонн и экипажем в 168 человек нес четыре 102-милимметровых скорострельных пушки, а также минно-торпедные и противолодочные вооружения. Корабль погиб 28 августа 1941 года, подорвавшись на мине во время Таллинского перехода.

Об экспедиции

"Экспедиция - пример хорошей, слаженной международной поисковой работы", - резюмировал Богданов. Она является совместным проектом финской поисковой команды Subzone и российской экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы". Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" проводится в акватории Балтийского моря с 2005 года. За это время участникам удалось найти более 10 советских подлодок, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В этом году участники получили грант из фонда президента РФ на продолжение поисков.