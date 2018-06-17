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В Хэйхэ пройдет IX Российско-китайская ярмарка культуры

Общество
17 июня, 16:23 UTC+3 ХАРБИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Россияне научат китайцев "воровать невест", рассказали организаторы мероприятия

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ХАРБИН /Китай/, 17 июня. /Корреспондент ТАСС Николай Селищев/. Молодожены из России на IX Российско-китайской ярмарке культуры и искусства познакомят жителей Китая со свадебными традициями РФ, в том числе с древним обычаем "похищать невест", существовавшим у славянских, кавказских и тюркских народов. Об этом заявила в воскресенье министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова.

"Мы сформировали группу молодоженов - это шесть пар: 12 человек из России, и столько же из Китая, которые приезжают друг к другу в гости и изучают те традиции противоположной стороны, которые приняты в свадебных церемониях, - отметила она на пресс-конференции в ходе 29-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. - К примеру, мало кто из китайцев знает, что в России есть традиция "воровать" невест. Думаю, это им будет очень интересно".

Ярмарка культуры пройдет с 25 по 29 июня в городе Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). Программа включает целую серию развлекательных мероприятий. "Разница и схожесть между нашими традициями будет продемонстрирована на Фестивале вытянутой руки, который пройдет 29 июня, в день закрытия нашей ярмарки, которая доступна всем жителям и гостям Амурской области", - добавила Юркова.

От пельменей до музыки

По словам министра, любой желающий в течение пяти ярмарочных дней сможет принять участие в мастер-классах по вырезанию фигурок из бумаги, расписыванию масок Пекинской оперы, по ознакомлению с традициями употребления чая - как китайской, так и российской. Она отметила, что помимо этого состоится кулинарное шоу, при этом новым направлением станет лепка пельменей. Общее количество гостей из КНР, которые посетят Благовещенск за это время, оценивается в 300 тыс. человек.

"У нас формируется две делегации - российская выезжает в город Хэйхэ и готовит русские национальные блюда, которыми угощают всех желающих. Я, честно говоря, еще не знаю, что они собираются продемонстрировать - однозначно будет борщ, который, в принципе, китайцы достаточно хорошо знают и очень любят. Самые известные повара из Хэйхэ в свою очередь приедут в Россию и покажут свое кулинарное шоу у нас на фестивале, про который мы говорим", - пояснила Юркова.

Согласно программе, в первый день культурной ярмарки в Благовещенск прибудет труппа Московского театра поэтов во главе с Владом Маленко, представители которой будут читать русские стихи. Одновременно приедут поэты с китайской стороны. В дальнейшем на набережной Амура запланирован запуск более 40 воздушных змеев, крупнейший из которых в длину достигает 30 метров. В РФ из Китая прибудет симфонический оркестр провинции Хэйлунцзян, с российской стороны будет государственный академический ансамбль "Березка", который в этом году отмечает свой 70-летний юбилей.

Ожидается, что российский город на Амуре по случаю масштабного культурного события посетят делегации московских музеев, которые представят публике ключевые направления народного творчества - дымковскую игрушку, хохлому и гжель. "Ожидается очень большое количество людей, на некоторые мероприятия просто попасть невозможно. На открытие [фестиваля] билетов уже нет, впрочем, у нас много программ, которые проходят на открытых площадках. Следует сказать, что свободных мест в гостиницах в этот период может не оказаться", - резюмировала Юркова.

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