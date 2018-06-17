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ДОТ времен блокады восстановят и превратят в музей в Санкт-Петербурге

Общество
17 июня, 15:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, июня. /ТАСС

Работы ведутся по архивным документам, уставам и требованиям, предъявлявшимся к оборонительным сооружениям 1930-х годов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Реставрация долговременной огневой точки (ДОТ) времен обороны Ленинграда на линии Сестрорецкого рубежа началась в Санкт-Петербурге. Работы осуществляют военнослужащие гвардейской Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ЗВО.

"Реконструкцию ДОТа №7 на Сестрорецком рубеже проходит силами военнослужащих Западного военного округа. Работы ведутся по архивным документам, уставам и требованиям, предъявлявшимся к оборонительным сооружениям 1930-х годов. После завершения работ ДОТ превратится в музей", - рассказали ТАСС представители округа.

ДОТ № 7 являлся важным элементом обороны укрепленного района на северных подступах к Ленинграду. Бойцы Красной армии могли вести из него фронтальный, фланговый и перекрестный огонь, бетонированные перекрытия укрывали защитников Ленинграда от разрывов артиллерийских и авиационных снарядов, а также позволяли вести бой в окружении.

Также перед началом работ бойцы Красносельской мотострелковой бригады встретились с ветераном боев за Ленинград Константином Всеволодовичем Галибиным, которому в этом году исполнилось 100 лет. Он родился в Омске, в 1939 году поступил Ленинградский институт им. Лесгафта. В годы войны он служил на боевых катерах и был награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалью "За оборону Ленинграда". Военнослужащие вручили ветерану-фронтовику медаль в ознаменование 100-летней годовщины Красной армии.

Сестрорецкий рубеж Карельского укрепленного района в 1941-1944 годах являлся важной линией обороны города. Система укреплений позволила бойцам Красной армии сдержать наступление вражеских войск с севера.

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