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Трое граждан РФ остаются в больницах после ДТП с такси в центре Москвы

Общество
17 июня, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Трое из восьми пострадавших остаются в больницах после наезда такси на группу прохожих в центре Москвы. Их состояние удовлетворительное. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

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"После ДТП с участием такси в московские больницы поступило восемь человек. В ближайшие часы после соответствующей диагностики и оказания медицинской помощи у пострадавших выявлены легкие повреждения, пять человек были выписаны. Пока в больницах остаются трое человек, все они граждане РФ. Их состояние удовлетворительное, все они будут выписаны в ближайшие дни", - сказал Хрипун.

ДТП произошло в субботу вечером на Ильинке. Водитель такси выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Его задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан - две гражданки Мексики, одна - Украины.

Позднее водитель рассказал, что перед происшествием провел за рулем около 20 часов. Попытку сбежать с места происшествия он объяснил тем, что испугался случившегося. Он также отметил, что перед работой не употреблял алкоголь.

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