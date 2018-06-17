Трое граждан РФ остаются в больницах после ДТП с такси в центре Москвы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Трое из восьми пострадавших остаются в больницах после наезда такси на группу прохожих в центре Москвы. Их состояние удовлетворительное. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"После ДТП с участием такси в московские больницы поступило восемь человек. В ближайшие часы после соответствующей диагностики и оказания медицинской помощи у пострадавших выявлены легкие повреждения, пять человек были выписаны. Пока в больницах остаются трое человек, все они граждане РФ. Их состояние удовлетворительное, все они будут выписаны в ближайшие дни", - сказал Хрипун.

ДТП произошло в субботу вечером на Ильинке. Водитель такси выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Его задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан - две гражданки Мексики, одна - Украины.

Позднее водитель рассказал, что перед происшествием провел за рулем около 20 часов. Попытку сбежать с места происшествия он объяснил тем, что испугался случившегося. Он также отметил, что перед работой не употреблял алкоголь.