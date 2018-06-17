В ФРГ предупреждают о попытках нелегального въезда в ЕС посредством системы FAN ID

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) предупредило федеральную полицию Германии об угрозе использования системы FAN ID (паспорт болельщика) во время Чемпионата мира по футболу в России для нелегального въезда в страны ЕС. Об этом сообщил в воскресенье таблоид Bild со ссылкой на доклад БКА.

В документе отмечается, что "через Европол стало известно о том, что в социальных сетях в арабских странах, в государствах Западной и Северной Африки поднимается тема противозаконного использования FAN ID с целью нелегальной миграции через Россию в Европу". Источник в правоохранительных органах ФРГ отметил Bild, что "у российских сил безопасности есть соответствующая информация". "Было заявлено о повышении мер безопасности и контроля", - сказал собеседник издания.

"Те, кто хочет бежать, используют каждую возможность и любой путь, чтобы попасть в Европу", - отметил Bild замглавы профсоюза германской полиции Йорг Радек.

Билеты на самолет и посещение матча стоят лишь небольшую часть той суммы, которую сейчас требуют перевозчики нелегальных беженцев. Она может составлять до €6 тыс. за человека. Кроме того, в таком случае мигрант вынужден отправиться в ЕС опасным путем - как правило, через Средиземное море. В этой связи ЧМ "представляется благоприятным случаем" для нелегального въезда в ЕС, отметил Радек. "Тем не менее, это может быть смертельным заблуждением. Риск "восточного маршрута" представляют транспортные средства торговцев людьми", - указал он, напомнив о нескольких случаях удушья беженцев в переполненных грузовиках.

О проблеме осведомлен МИД Германии, который на своем сайте предостерегает от въезда в ЕС посредством использования FAN ID. "Некоторые люди распространяют слухи и обманывают футбольных фанатов - не доверяй им. <...> Нелегальные мигранты рискуют все потерять и будут отправлены в родные страны. Не верь торговцам людьми", - гласит надпись на сайте ведомства.

Все болельщики, купившие билеты на матчи чемпионата мира, должны оформить FAN ID. Паспорт болельщика является нововведением России как организатора чемпионата мира по футболу, персонифицированная карта зрителя дает право бесплатного проезда между городами, где проходят матчи (при наличии билетов), а для иностранных болельщиков - возможность безвизового въезда на территорию России.