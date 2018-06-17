В КЧР на трудоустройство школьников в период каникул направят около 3 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 17 июня. /ТАСС/. Более 900 школьников Карачаево-Черкесии (КЧР) будут трудоустроены во время каникул, на эти цели в 2018 году выделено 2,8 млн рублей, сообщили ТАСС в управлении службы занятости республики.

"В этом году, как и в 2017-м, в свободное от учебы время будут трудоустроены более 900 подростков 14-18 лет, на реализацию соответствующей программы выделено из республиканского бюджета 2,8 млн рублей", - сказали в ведомстве.

Подростки в Карачаево-Черкесии в основном, как и в предыдущие годы, работают в региональном сводном поисковом отряде "Подвиг", Центре военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска, помощниками воспитателей в социальных учреждениях и загородных лагерях, а также задействованы в благоустройстве территорий школ и памятников республики.