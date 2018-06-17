Экстренное предупреждение о возможном подтоплении объявлено в Ставрополье до 18 июня

ПЯТИГОРСК, 17 июня. /ТАСС/. ГУ МЧС России по Ставропольскому краю распространило экстренное предупреждение о возможном подъеме воды в реке Кубань и подтоплении низменных участков.

"По данным Ставропольского гидрометцентра в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 17 июня и далее сутки 18 июня на реке Кубань ожидается подъем уровня воды местами с достижением опасной отметки", - говорится в сообщении.

Спасатели прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций. Населению рекомендуется вывести сельскохозяйственную технику и автотранспорт с прирусловых участков, принять меры по подготовке дренажных систем.