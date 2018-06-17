Патриарх посетил восстанавливаемые храмы и предприятия Вологодчины

ВОЛОГДА, 17 июня. /Корреспондент ТАСС Антонина Мага/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 16-17 июня совершил свой первый визит в Вологодскую область, где сейчас развивается промышленное производство и восстанавливаются значимые святыни, которые долгое время находились в неудовлетворительном состоянии.

Патриарх начал свою поездку с города Череповца. Помимо восстанавливаемых городских храмов, ему показали крупнейшее химпредприятие в Европе - комплекс группы "Фосагро", где работают около 10% населения города. Патриарх заложил новый храм на территории АО "Апатит", где находится самое крупное в стране производство аммиака и поделился с его сотрудниками своими мыслями о связи нравственности и рабочей эффективности.

"Я вспоминаю трудные 90-е годы, тогда я был митрополитом Смоленским и много путешествовал по этой бедной области. И всякий раз, встречаясь с районными руководителями, задавал вопрос: что вам нужно, чтобы сделать какой-то рывок, ведь нельзя же жить в такой нищете, так убого? И ответ был обычно как под копирку: нам нужны кредиты, деньги и технологии", - вспомнил патриарх, обращаясь к сотрудникам производства.

Он рассказал, что однажды из уст молодого, но эффективного руководителя он услышал другой ответ. "Кредиты разворуют, технологии правильно не используют. Надо человека изменить, от этого все происходит", - привел его слова патриарх. "Говоря о высокой эффективности, мы имеем в виду не только уровень оснащенности, но мы имеем в виду и человека. Может быть, самая большая проблема сейчас - это человек", - подчеркнул он.

"Если меняется человеческая душа, если человек укрепляется в вере, если у него есть система нравственных ценностей, он никогда не будет воровать, небрежно относиться к тем орудиям труда, которые ему вручаются, он будет честно работать", - пояснил патриарх. "Честная работа в сочетании с деньгами и технологиями и обеспечивает прорыв, и тогда каждый имеет удовлетворение от труда, который он совершает", - подчеркнул патриарх Кирилл.

На предприятии, которое занимает площадь 1800 Га уже есть два храма, выполненных в стиле традиционного северного деревянного зодчества. Один из их настоятелей, священник Сергий Щербаков, раньше был сотрудником электросталеплавильного цеха металлургического комбината и завода металлоконструкций Череповца. Сейчас под его началом в Череповце находится школа будущих родителей, которую за восемь лет прошли несколько тысяч беременных женщин.

Святыни русского севера

Большое впечатление на предстоятеля Церкви произвели главные монастыри русского севера: Кирилло-Белозерский и Ферапонтов, которые он посетил в субботу 16 июня. Сейчас здесь располагается музей-заповедник, но зарегистрированы и религиозные организации: в первом случае - монастырь, где живут 16 насельников, а во втором - подворье Вологодской епархии, где служит всего один монах.

"Пройдя через непростой исторический период, мы снова имеем возможность молиться у этих святынь, и дай Бог, чтобы эти места: и Ферапонтов монастырь, и Кириллов монастырь, были не только местами притяжения людей интересующихся искусством, но чтобы это были места интенсивного паломничества, места, где бы проливалась к Богу молитва", - сказал патриарх, обращаясь к народу с паперти одного из храмов Ферапонтова монастыря.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, каковы реальные возможности для монашеской жизни здесь, патриарх отметил: "К этому надо стремиться. И я думаю, что это произойдет, несомненно. А другого пути просто нет". "Но надо это делать без усугубления каких-то конфликтов. Надеемся, что совместными усилиями вопросы взаимодействия культурных учреждений и церкви будет решаться в контексте полноценного возрождения монастырской жизни в этих местах. По крайней мере я в это верю, буду об этом молиться и немножко работать для этого", - добавил предстоятель Русской православной церкви.

Он поделился с журналистами своими впечатлениями от фресок Дионисия. "Я хочу сказать тем, кто еще не приезжал сюда: нужно приехать. Для соприкосновения с духовной и культурной традицией", - сказал патриарх.

"Культура и духовность всегда идут рядом друг с другом. Нет культуры без духовности, и нет духовности без культуры. Духовность всегда себя проявляет вовне: либо в верных словах, либо в высоких художественных произведениях, которые захватывают нас своей глубиной и гармоничностью. И это мы видим и здесь, в Ферапонтово, в храме, где сохранились фрески Дионисия", - добавил он.

Более 50 лет назад будущий патриарх уже пытался увидеть фрески Дионисия, предприняв для этого непростое путешествие из Ленинграда. Причем часть дороги тогда пришлось идти пешком или ловить попутный транспорт. Но тогда экскурсовод не пустила священника в музей, сославшись на то, что лишние посещения могут увеличить влажность воздуха в помещении, где находятся фрески.

Надежда на развитие

Главное послание патриарха к северянам прозвучало на площади у Вологодского кремля, где патриарх совершил литургию в воскресенье, в праздник собора Вологодских святых.

"Сегодня время надежды для всей нашей страны, для всего нашего народа. Это время расцвета наших городов, постепенного, но неуклонного развития всех сторон нашей жизни", - подчеркнул предстоятель Церкви.

"Нет ни человеческой судьбы, ни места на земле, которое бы не проходило через испытания скорбью, ... но наш народ сегодня имеет право обретать то, что является результатом этого терпения, а именно опытность и надежду", - сказал патриарх после богослужения.

"Самое главное, и вы все являетесь свидетелем этого, - это несомненное духовное возрождение нашего народа. А именно духовная сила и определяет силу нации и ее благополучие", - добавил патриарх Кирилл.

Он выразил надежду, что российские города будут в скором времени приобретать "такую благоустроенность, о которой только мечтали предыдущие поколения".

Несмотря на жаркую погоду, на площади собралось множество людей. Патриарх лично причастил детей, собравшихся на богослужение.

Усыновление детей

После воскресной литургии патриарх пообщался с семьями, которые воспитывают приемных детей. Многие из них были подопечными вологодского социального центра "Хочу в семью". За срок существования учреждения 226 воспитанников были устроены в семьи, из них 70 возвращены в кровную семью.

"Я придаю большое значение программам усыновления, потому что у детей должна быть семья", - сказал патриарх. "Способность помогать детям, которые по тем или иным обстоятельства лишились родителей, является очень важным показателем нравственного состояния нашего общества", - подчеркнул он. Патриарх встретился с семьями, где воспитываются семь и 16 детей, подарил им подарки.

Несколько вопросов задал патриарху один из подопечных социального центра выпускник 9 класса Никита, которого в марте вернули из приемной семьи, где он жил с восьми лет. Не так давно мальчик написал письмо вологодскому митрополиту о том, что, несмотря на это печальное событие, он в жизни не отчаялся и попросил, чтобы его покрестили. Мальчик спросил патриарха, какое впечатление на него произвели фрески Дионисия.

"Впечатление было огромное. (...) Но что нужно помнить: Дионисий не был художником, он был монахом. Он обладал огромным даром, но он не создавал картины, которые бы целью своей имели просто бы удовлетворение эстетического интереса", - ответил патриарх. "Он создавал поразительные шедевры, в которых отражается Божие присутствие в миру. Мы в нашей жизни ничего о мире ином не знаем, а вот он создал такие образы, взирая на которые душу свою возвышаешь", - подчеркнул предстоятель РПЦ.

Форпост Руси

Вологодский край - "тыл и форпост Руси, не только в стратегическом смысле, но и в духовном", - отметил патриарх Кирилл на встрече с губернатором области Олегом Кувшинниковым 17 июня. Предстоятель наградил главу региона орденом Даниила Московского II степени. В свою очередь Кувшинников рассказал, что за последние три года в области число храмов увеличилось с 168 до 386, а 78 церковных зданий были за этот период переданы Русской православной церкви.

Одно из них - Воскресенский собор Вологды, выполненный в стиле барокко в XVIII веке. В нем в 1890 году принял постриг известный святой - Игнатий (Брянчанинов). Храм был передан в 2016 году. Сейчас он в лесах, там идет реставрация, которая реализуется за счет внебюджетных средств.

Собор - часть Вологодского кремля, который имеет статус музея. Здесь в том числе сохранился Софийский собор, который наряду с храмом Василия Блаженного в Москве является одним из красивейших памятников эпохи Ивана Грозного.