Проект "Ночь храмов" получил поддержку представителей религиозных конфессий в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Просветительский проект "Ночь храмов в Санкт-Петербурге" - по аналогии с акцией "Ночь музеев" - получил поддержку представителей различных религиозных конфессий города. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе петербургской администрации.

"Руководители конфессий поддержали предложение реализовать совместный просветительский проект "Ночь Храмов в Санкт-Петербурге". В Петербурге проводится "Ночь музеев". В этом формате проходят экскурсии по Феодоровскому собору, Петрикирхе и Синагоге. В рамках самостоятельного проекта предлагается организовать посещение других храмов. Помимо экскурсий, в "Ночь храмов" планируется проводить встречи с духовенством, религиозными лидерами", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи вице-губернатора Александра Говорунова с участниками IV Межконфессиональной спартакиады.

В этом году в Межконфессиональной спартакиаде, площадкой для которой стал спорткомплекс Arena Nova на Гражданском проспекте, приняли участие 16 команд от разных конфессий и национальных объединений Петербурга. Они соревновались в мини-футболе, шахматах, силовом комплексе ГТО и перетягивании каната.

Планируется, что с следующем году увеличится число видов спорта в рамках соревнований, а также расширится география проекта за счет участников из регионов Северо-Запада.

Первая межконфессиональная спартакиада состоялась в 2014 году, тогда соревнования проходили в формате футбольного матча. Ее инициаторами стали викарий Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, председатель епархиального Отдела по взаимодействию со спортивными организациями, епископ Царскосельский Маркелл (Ветров) и муфтий, настоятель Соборной мечети Санкт-Петербурга Равиль Панчеев. В последующие годы при поддержке правительства города формат состязаний был расширен до четырех дисциплин.